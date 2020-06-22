Серебренников назвал нелепыми обвинения в хищении денежных средств

https://static.news.ru/photo/2ecb46f8-b4bc-11ea-932d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Театральный режиссёр Кирилл Серебренников считает нелепыми обвинения в хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Об этом он заявил 22 июня во время прения сторон в Мещанском суде Москвы.

Это нелепое обвинение я полностью отвергаю, — подчеркнул режиссёр.

Он заявил, что гордится проектом «Платформа», который стал местом смелых театральных постановок и творческой свободы.

Проект — это 340 спектаклей, тысячи зрителей, которые воспитывались им, это десятки молодых профессионалов, которые состоялись на нём, — заявил Серебренников.

Он подчеркнул, что занимался постановкой спектаклей, а не финансами. Серебренников отметил, что бухгалтерия проекта была «так ужасно организована».

Обвиняемый считает, что проект «Платформа» продвигал российское искусство в мире, а также создавал положительный образ страны. Он назвал прекрасным время «Платформы», когда поколения художников могут работать, получая за это достойное вознаграждение.

Прения сторон — это заключительный этап перед последним словом подсудимых и вынесением приговора.

Государственный обвинитель запросил для Серебренникова шесть лет колонии общего режима, для экс-главы департамента Минкультуры Софьи Апфельбаум четыре года колонии, для продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина пять лет и четыре года соответственно.

Уголовное дело в отношении сотрудников «Седьмой студии» было возбуждено в 2017 году по статье о мошенничестве. По версии следствия, Серебренников и его коллеги вместе с Апфельбаум похитили 133 млн рублей в рамках проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Деньги были выделены государством в период с 2011 по 2014 год.

Вину по этому делу признала экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, она согласилась сотрудничать со следствием и призналась в обналичивании денежных средств. Женщина дала показания на остальных фигурантов. Её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые не признают свою вину.

За время следствия были проведены три экспертизы. Последняя из них установила, что хищения имели место. Адвокаты обвиняемых считают, что экспертиза не может быть признана объективной, поскольку её проводили заинтересованные лица.

Первая экспертиза также установила факт хищений. Летом 2019 года защита инициировала проведение второй экспертизы. Она установила, что Серебренников израсходовал на проект 216 млн рублей при рыночной стоимости в 260 млн рублей. После этого в сентябре 2019 года дело было возвращено в прокуратуру для устранения недочётов в обвинительном заключении. В середине октября Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда и по представлению прокуратуры отправил дело на новое рассмотрение.

NEWS.ru писал, что театральное сообщество призвало министра культуры Ольгу Любимову защитить Серебренникова. Письмо подписали около трёх тысяч российских актёров, постановщиков и других театралов.