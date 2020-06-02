Сенаторы одобрили закон об удвоении минимального пособия на первенца

https://static.news.ru/photo/aa80cad6-a4ac-11ea-b343-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации одобрили закон о неотложных мерах для развития экономики и предотвращения последствий распространения COVID-19. Документ предусматривает увеличение минимального пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей.

Документ разработан кабмином по инициативе президента Владимира Путина. Выплаты предназначены неработающим гражданам, включая студентов.

Кроме того, закон повышает максимальные размер пособия тем, кто лишился работы во время декретного отпуска. До этого он был равен 6 тысячам рублей, теперь составит 13,5 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что ПФР перечислил 146 млрд рублей свыше 10 млн семей в качестве единовременных пособий на детей в возрасте от трёх до 16 лет. В фонде отметили, что средства направлены более чем половине всех российских семей, имеющих право на поддержку в соответствии с указом президента.