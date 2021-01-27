Сенаторы одобрили штрафы за рекламу «веселящего газа»

https://static.news.ru/photo/0523c3ec-6084-11eb-9c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Совет Федерации/facebook.com

Закон, устанавливающий административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу «веселящего газа» (закись азота) одобрен в Совете Федерации.

Документ предусматривает дополнение Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) отдельной статьёй «Пропаганда закиси азота». Она запрещает распространение информации о «веселящем газе», в том числе в Интернете, в целях, не имеющих отношение к медицине или производству продовольственных товаров.

Согласно закону, нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 150 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц в качестве наказания также предусмотрена приостановка деятельности на срок до 30 суток, сообщает ТАСС.

Запрет на изготовление, хранение, поставку, продажу и рекламу «веселящего газа» в России вступил в силу с 1 января. Первоначально предполагалось, что он начнёт действовать только в 2022 году, но в Госдуме решили ускорить введение запрета, отметив, что распространение закиси азота как развлекательного средства представляет проблему «огромного масштаба».

Ранее NEWS.ru писал, что от отравления «веселящим газом» в Москве погибли чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович 1993 года рождения и 18-летняя шахматистка Александра Вернигора.