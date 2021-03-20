Сенатор рассказала о смягчении административных санкций в новом КоАП

https://static.news.ru/photo/db476962-8ada-11eb-9037-96000091f725_660.jpg Ирина Рукавишникова Фото: Совет Федерации/flickr.com

Осенью в Госдуму планируется внести проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В новом КоАП впервые появятся положения о правонарушениях в сфере благоустройства и нарушения тишины в ночное время. Кроме того, в документе будут смягчены административные санкции, как в отношении граждан, так и в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Об этом рассказала первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

В частности, по словам сенатора, в проекте нового КоАП снижены санкции за те негрубые правонарушения, которые не несут угрозы жизни и здоровью, общественному порядку. В этих случаях предусматривается замена штрафных санкций предупреждением. Также при наличии ряда обстоятельств, связанных с характером правонарушения, его последствиями и имущественным положением нарушителя, документом впервые предусматривается административное взыскание ниже нижнего предела.

Принято принципиальное решение — не ужесточать административные санкции в новом КоАП. По аналогичным составам они будут сохранены на уровне кодекса, который будет действовать на момент принятия новой редакции, — сказала Рукавишникова «Парламентской газеты».

Она отметила, что также планируется выделить процессуальную часть в отдельный кодекс. В нём досконально пропишут процедуру привлечения к административной ответственности как в судебном, так и в административном порядке — с конкретными сроками, с порядком сбора и предоставления доказательств, с гарантиями прав, с возможностью привлечения защитников и т.д.

Новый КоАП проведёт водораздел между предметами ведения регионов и федерального центра. После его принятия будет четко понятно, в каких пределах субъекты РФ могут совершенствовать административное законодательство, а что относится исключительно к полномочиям федерального центра.

По словам Рукавишниковой, в новом КоАП ряд правонарушений появятся впервые.

Это касается правонарушений в сфере благоустройства, что необходимо для всех российских регионов и на чем они всячески настаивали в ходе работы над новой редакцией кодекса. Кроме того, также по предложению регионов, новая редакция содержит такое административное правонарушение, как нарушение тишины в ночное время, — сказала сенатор.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, позволяющий в отдельных случаях назначать административные штрафы ниже низшего предела юридическим и физическим лицам за нарушения, ответственность за которые предусмотрена региональными законами. Раньше такая возможность существовала только в рамках федерального КоАП.

Одновременно с принятием этого закона были внесены изменения в правила назначения административного наказания ниже низшего предела. Для граждан минимальный размер штрафа, при котором может применяться эта норма, снизили с нынешних 10 тысяч рублей до 4 тыс., а для должностных лиц — с 50 до 40 тысяч рублей, писал NEWS.ru.