Сенатор рассказал, из чего будет складываться будущая пенсия

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, сенатор от Курской области Валерий Рязанский рассказал, как будет в будущем формироваться пенсия.

Я думаю, что в будущем в России может произойти некоторая стагнация пенсионной системы, которая будет складываться, как во всём мире, из трёх компонентов: страховая составляющая, которая идёт за счёт взносов из заработной платы, накопительная и корпоративная. Она будет развиваться в корпорациях, которым позволяют ресурсы, кому важно закрепить этот пункт в социальном пакете, чтобы удержать наиболее ценные кадры, — сказал сенатор в беседе с URA.RU.

По словам сенатора, система дополнительного пенсионного обеспечения уже используется в России и заключается в дополнительной системе мотивации.

Её используют нефтяники, железнодорожники, энергетики, IT-компании, то есть те структуры, у которых есть такие возможности, — пояснил Рязанский.

Сенатор уверен, что введение дополнительного пенсионного обеспечения позволит создавать устойчивые коллективы за счёт того, что компания каждый месяц отчисляет деньги в будущую пенсию работника при условии, что он выполняет условия в установленный срок.

И такие коллективы обладают высоким социальным спокойствием, там не может быть забастовок, остановок производства, такие коллективы работают, как правило, без проблем и не вызывают хлопот ни у налоговых структур, ни у местных властей, — добавил Рязанский.

Ранее сообщалось, что наличие ошибок в документах, находящихся в Пенсионном фонде России (ПФР), может являться причиной некорректного начисления россиянам пенсий. Также ошибки могут влиять на несвоевременное начисление выплат при досрочном выходе на пенсию, сообщается на сайте ПФР.