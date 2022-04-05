Косачев предупредил о риске самораспада Украины

Украина может однажды оказаться в ситуации самораспада, если сами жители страны не смогут найти общего языка между собой, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отвечая на вопрос, чем кончится конфликт на Украине.

Он заявил, что на Украине должно произойти «переключение мозгов». Её жителям, в свою очередь, необходимо понять, что их судьба и будущеe связано с обеспечением межнациoнального мира и возможности всем украинским территориям проживать в равной степени комфортно, считает сенатор.

Либо это произойдёт, либо Украина так и будет продолжать саморазрушаться, — заявил он.

Ранее бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что страны Запада готовы разделить территорию Украины, о чём он прежде предупреждал. В качестве доказательства своих слов он разместил в Telegram карту, которую демонстрировали в эфире польского телеканала TVP1. Экс-депутат не уточнил, о чём говорили на телеканале, когда представили данную карту.

На ней Польша «приросла» Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областями Украины. Румыния «расширила» свои территории за счёт Черновицкой области, а Венгрия — Закарпатья. К России составители карты «приписали» республики Донбасса, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.