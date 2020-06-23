Сенатор Артамонов: в бюджете достаточно средств для новых соцвыплат

https://static.news.ru/photo/b7667a6e-b56b-11ea-bce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, комментируя предложения президента РФ Владимира Путина о новых выплатах, заявил, что в стране достаточно денег, чтобы выплатить эти пособия.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил в июле выплатить по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Выплаты должны получить автоматически те, кто уже обращался за их получением в мае. Этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

В федеральном бюджете предусмотрены средства на дополнительные социальные выплаты, они могут идти из разных источников, — отметил сенатор.

По его словам, предложения, которые высказывает глава государства, всегда обоснованы и хорошо просчитаны. Но при этом власти должны сделать так, чтобы эти средства были правильно использованы и доходили до адресатов.

Примерно 22 млн российских детей получат выплаты в 10 тысяч рублей. Всего эта мера государственной поддержки затронет более 50 млн граждан. Президент России Владимир Путин считает, что выплаты на детей оказались наиболее востребованной мерой поддержки населения.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что решение о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности о выплатах, было личной инициативой президента РФ Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, единовременные выплаты получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. В общей сложности выплатами будут охвачены 22 млн детей.

Россияне на данную меру поддержки со стороны властей отреагировали неоднозначно. Многих возмутили возрастные рамки, согласно которым подростки старше 16 лет остались без помощи государства.