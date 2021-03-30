Семилетний сын Немцова снялся в ролике «Единой России»

https://static.news.ru/photo/55184fae-9152-11eb-8b9c-96000091f725_660.jpg Фото: UnitedRussiaParty/facebook.com

Семилетнего сын Бориса Немцова Бориса, родившегося у политика в 2014 году вне брака, сняли в ролике в честь Международного дня театра. Видео опубликовано московским отделением «Единой России».

Сын Немцова от связи с моделью Екатериной Ифтоди оказался в ролике, снятом «Единой Россией». Боря Немцов поздравил москвичей с Днём театра прочтением «Великопостной молитвы» Александра Сергеевича Пушкина.

Ролик был размещён в Facebook на странице московского отделения партии. Позже видео удалили. Публикация осталась лишь в кэше Google.

Мы живём в стране, в которой существует единая, скажем так, лидирующая и доминантная партия, — прокомментировала Ифтоди участие сына в ролике.

Она добавила, что проживает с сыном в Пресненском районе и принимает активное участие в общественной и культурной жизни этого района. Также она подчеркнула, что Борис всего лишь ребёнок, и назвала «глупостью», если кто-то будет относить к нему политические взгляды его отца.

Депутат Ярославской областной думы, сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Пять исполнителей преступления в 2017 году были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, Антон Немцов, старший сын убитого политика, рассказал, что полторы недели после смерти отца не мог заплакать, поскольку так велик оказался стресс. Он признался, что узнал об убийстве спустя час после случившегося.