https://static.news.ru/photo/79bd4068-726c-11ea-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем для выявления нового типа коронавируса. Они начали производство дополнительных систем уже с пятницы, 27 марта.

Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Росздравназдор выдал семи отечественным компаниям разрешение на производство тест-систем, в том числе для высокопоточного тестирования. Фактически всё рассмотрение заявок происходит в течение 1-2 суток, — сказал он.

По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.

В России 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерли. Из них на Москву приходится 1014 случаев, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, в РФ началось тестирование препарата Kevzara («Кевзара»), который был разработан специалистами из США и Франции для лечения заболевания, вызванного COVID-19.