Семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем для выявления нового типа коронавируса. Они начали производство дополнительных систем уже с пятницы, 27 марта.
Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Росздравназдор выдал семи отечественным компаниям разрешение на производство тест-систем, в том числе для высокопоточного тестирования. Фактически всё рассмотрение заявок происходит в течение 1-2 суток, — сказал он.
По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.
В России 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерли. Из них на Москву приходится 1014 случаев, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.
Как ранее писал NEWS.ru, в РФ началось тестирование препарата Kevzara («Кевзара»), который был разработан специалистами из США и Франции для лечения заболевания, вызванного COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен