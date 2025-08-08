Съели банку за раз и просят еще! Улетный соус из зеленых помидоров на зиму

Съели банку за раз и просят еще! Улетный соус из зеленых помидоров на зиму

Изысканный соус из зеленых помидоров — взрыв вкуса без хлопот! Этот пикантный соус станет вашей любимой добавкой к мясу, шашлыку или просто к свежему хлебу. Зеленые помидоры дают приятную кислинку, острый перец — пикантность, а чеснок — насыщенный аромат. И самое главное — никакой варки, максимум свежести и пользы!

Тебе понадобится: 1 кг зеленых помидоров, 2 стручка острого перца, ½ головки чеснока, 3 ст. л. уксуса, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли.

Приготовление: промой и обсуши помидоры. Пропусти их через мясорубку вместе с острым перцем и чесноком. Добавь сахар, соль и уксус, хорошо перемешай до растворения кристаллов. Разлей соус по стерильным банкам, закрой крышками и храни в холодильнике. Уже через пару часов он готов к употреблению!

Этот соус идеально подойдет к жареному мясу, шаурме или как острая заправка для салатов. Чем дольше он стоит, тем насыщеннее становится вкус — если, конечно, сможете его так долго хранить!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.