Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:15

Съели банку за раз и просят еще! Улетный соус из зеленых помидоров на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изысканный соус из зеленых помидоров — взрыв вкуса без хлопот! Этот пикантный соус станет вашей любимой добавкой к мясу, шашлыку или просто к свежему хлебу. Зеленые помидоры дают приятную кислинку, острый перец — пикантность, а чеснок — насыщенный аромат. И самое главное — никакой варки, максимум свежести и пользы!

Тебе понадобится: 1 кг зеленых помидоров, 2 стручка острого перца, ½ головки чеснока, 3 ст. л. уксуса, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли.

Приготовление: промой и обсуши помидоры. Пропусти их через мясорубку вместе с острым перцем и чесноком. Добавь сахар, соль и уксус, хорошо перемешай до растворения кристаллов. Разлей соус по стерильным банкам, закрой крышками и храни в холодильнике. Уже через пару часов он готов к употреблению!

Этот соус идеально подойдет к жареному мясу, шаурме или как острая заправка для салатов. Чем дольше он стоит, тем насыщеннее становится вкус — если, конечно, сможете его так долго хранить!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
соусы
помидоры
домашние заготовки
томаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.