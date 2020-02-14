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Сексолог и писатель Керим Костоев рассказал, как вычислить нарциссов в обществе и избежать любовных отношений с ними.

По его словам, такие люди любят говорить только о себе, часто поправляют причёску и делают множество селфи. Также они «не пропускают ни одного зеркала».

Могут даже в ложке своё отражение увидеть и наслаждаться, что они такие классные и прикольные. Они будут говорить только про себя, ждать комплименты в свой адрес и так далее, — сообщил эксперт.

При этом он отметил, что много зависит от уровня нарциссизма, так как у кого-то это проявляется на приемлемом уровне, а кто-то полностью тонет в себе, как это произошло с Нарциссом. Помимо этого, данное расстройство может совмещаться с эгоизмом и завышенным самомнением о собственных талантах.

Вычислить нарцисса можно с помощью анализа его соцсетей, а также в отсутствии способности проявлять сочувствие и эмпатии.

Тем, кто намерен порвать отношения с таким человеком, сексолог посоветовал твёрдо настаивать на своём решении.

Однако, если нарцисс будет встречаться с каким-то человеком с комплексами, который жутко в себе не уверен, то он такого человека может просто задавить, — подчеркнул Костоев.

Он добавил, что в таком случае партнёр будет бояться уйти от нарцисса, передаёт «Москва 24».

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