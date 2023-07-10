Раскрыта польза оральных ласк после 50 лет Сексолог Гулько: в пожилом возрасте в сексе больше важны прелюдия и оральные ласки

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С наступлением климакса и других возрастных изменений у женщин и мужчин изменяются и привычные сексуальные реакции, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-сексолог Олег Гулько. По его словам, чтобы сохранить гармонию в этой сфере, паре может потребоваться более длительная прелюдия перед близостью или смещение акцента в сторону оральных ласк.

С возрастом мужчине для достижения оргазма часто требуется более длительный половой контакт, он может привести к микротравматизации слизистой влагалища женщины. Поэтому рекомендовано не стремиться к обязательному достижению пика в таких контактах, можно прибегнуть к альтернативным способам <...> в виде оральных ласк, усилить эмоциональный компонент через большую открытость с партнером, — посоветовал специалист.

Сексолог также рассказал, что ближе к 50 годам у женщин наступает климакс, сопровождающийся потерей интереса к сексу. Чтобы его вернуть, сексолог порекомендовал заниматься им чаще и делать упражнения, укрепляющие мышцы тазового дна, способствующие увеличению притока крови к влагалищу. Гулько отметил, что для этого необходима консультация специалиста, который объяснит, как правильно их делать.

Ранее гинеколог Наталья Давыденко назвала женский оргазм полезным в борьбе с головной болью и сухостью кожи. По ее словам, при оргазме у женщины происходит выброс в кровь и всплеск концентрации целого ряда гормонов, иммуноглобулинов и других полезных биологически активных веществ.