Гинеколог назвала два полезных эффекта от женского оргазма Гинеколог Давыденко назвала женский оргазм полезным в борьбе с головной болью и сухостью кожи

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При оргазме у женщины происходит выброс в кровь и всплеск концентрации целого ряда гормонов, иммуноглобулинов и других полезных биологически активных веществ, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог Наталья Давыденко. По ее словам, в частности, эти вещества имеют обезболивающий эффект, а также способствуют увлажнению кожи.

Вырабатывающиеся во время оргазма окситоцин и эндорфины помогают справиться с головной болью. <...> Также можно сказать про влияние на внешность и красоту. Во время оргазма в организме женщины вырабатывается гормон эстроген, он положительно влияет на увлажненность кожи, ее текстуру, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, — подчеркнула медик.

Давыденко также отметила, что оргазм, будучи физиологической и психологической разрядкой, снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний как для женщин, так и для мужчин, и является залогом умственного и физического здоровья.

Кроме того, специалист напомнила о том, что половой акт является особо энергозатратным занятием. Так, женщина при оргазме сжигает 200–400 ккал.

Также, по словам гинеколога, при оргазме в крови увеличивается количество «гормона счастья» серотонина и, напротив, уменьшается количество кортизола (который активно вырабатывается в ответ на стресс), улучшается психоэмоциональное состояние и сон, снижается уровень тревожности. Благодаря этому оргазм можно назвать природным антидепрессантом.

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