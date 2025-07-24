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24 июля 2025 в 10:25

Секреты идеального резюме — что написать, чтобы взяли на работу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Создание резюме, которое выделится среди сотен аналогичных, требует особого подхода. Работодатели просматривают десятки анкет ежедневно, поэтому ваша должна сразу привлекать внимание. Важно не просто перечислить опыт, а показать свою уникальность и ценность для компании.

Начните с сильного заголовка — вместо «Резюме менеджера» напишите «Профессиональный менеджер с опытом увеличения продаж на 30%». В описании опыта используйте цифры и конкретные результаты: «Сократил расходы отдела на 25% за полгода». Добавьте раздел «Достижения» с 3–5 яркими примерами. Укажите не только основные навыки, но и редкие компетенции, которые выделят вас. Избегайте шаблонных фраз — лучше написать «Разработал систему, которая ускорила обработку заказов в 2 раза», чем «Ответственный и целеустремленный». Такое резюме не останется незамеченным.

Ранее сообщалось о том, как добиться повышения на работе. Вот несколько советов, которые помогут вам подготовиться к важному разговору с руководителем и добиться желаемого.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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