06 сентября 2025 в 06:31

Секрет итальянских хозяек: паста, которую невозможно готовить в ресторане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта паста воплощает в себе главный принцип итальянской кухни — простоту и качество ингредиентов, которые создают неповторимый вкус. Рецепт, передаваемый из поколения в поколение, основан на технике, которую редко используют в ресторанах из-за ее простоты. Блюдо готовится быстро, но результат поражает своей гармонией и глубиной вкуса.

400 г спагетти отваривают в подсоленной воде до состояния аль денте. В это время на сковороде медленно томят 4 зубчика чеснока в 100 мл оливкового масла первого отжима до мягкого аромата. Добавляют щепотку острого перца чили. Готовые спагетти перекладывают в сковороду, добавляют 100 мл воды от варки пасты и интенсивно перемешивают на огне. Снимают с огня, добавляют горсть свежей рубленой петрушки и подают немедленно.

Ключевой секрет — активное перемешивание пасты с соусом и крахмальной водой.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
Италия
паста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
