Сделайте так с петунией после покупки в магазине — увидите чудо-цветение: важно в первые 24 часа

Сделайте так с петунией после покупки в магазине — увидите чудо-цветение: важно в первые 24 часа

Купили рассаду петунии в магазине — не торопитесь ставить ее на балкон или сразу высаживать в кашпо. В первые 24 часа сделайте три обязательных шага, и растение отблагодарит вас роскошным шаром из сотен цветов.

Первое — перевалка в больший горшок. Возьмите емкость объемом от 2 литров, обязательно с дренажными отверстиями, перевалите кустик вместе с комом земли, не разрушая его, и добавьте свежий рыхлый грунт для петуний.

Второе — обрежьте все цветы и бутоны без жалости. Как ни больно, но цветущая петуния из магазина — это истощенное растение, которое обработали гормонами. Срежьте все цветоносы, оставив только 3–4 нижних листа, чтобы кустик бросил силы на наращивание корней и побегов, а не на поддержание увядающих цветков.

Третье — подкормите кальциевой селитрой (1 столовая ложка на 10 литров воды) один раз через 3 дня после перевалки. Кальций укрепит клеточные стенки, и стебли не вытянутся, а начнут ветвиться, формируя густой куст.

Через две недели после обрезки куст даст 5–8 боковых побегов вместо одного, а еще через месяц превратится в идеальный шар, усыпанный чудными крупными граммофончиками.

Ранее были названы цветы, которые стоят копейки, а цветут все лето.