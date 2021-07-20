СБУ высмеяли за попытки давить на Шойгу

Попытки Службы безопасности Украины давить на министра обороны России Сергея Шойгу являются «постыдным шоу». Об этом «Царьграду» заявил венный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Специалист считает, что намерение заочно «задержать» Шойгу, который не приехал на Украину на допрос, напоминает бессмысленный спектакль. По его словам, Киев с каждым годом пробивает всё новое дно.

Это украинский политический цирк, который не красит ни Украину, ни те фигуры, которые в этом спектакле участвуют. Постыдное шоу, в котором Украина в очередной раз высекла саму себя, показав и свой уровень политической культуры, и уровень политической адекватности, точнее, неадекватности, — пояснил Коротченко.

СБУ объявила Шойгу в розыск ещё в 2014 году. К настоящему моменту срок предыдущего постановления на задержание российского министра завершён. Глава российского Минобороны подозревается «в создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, а также в создании террористической организации и содействии её деятельности».

О вызове Шойгу для предъявления обвинений СБУ сообщила 18 июля. По информации издания «Главком», министр обороны РФ получил уведомление прибыть 20 июля в Мариуполь.

Как заявил ранее представитель СБУ Артём Дехтяренко, неявка российского министра обороны по вызову в СБУ не станет препятствием для рассмотрения дела в суде.