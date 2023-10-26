Покинувшую Россию журналистку Овсянникову лишили родительских прав Суд лишил родительских прав бывшего редактора Первого канала Овсянникову

Фото: Christophe Ena/AP/TASS

Марина Овсянникова

Щербинский суд Москвы на закрытом заседании лишил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову родительских прав, сообщает SOTAvision (внесено Минюстом РФ в список иностранных агентов). Иск подал бывший муж журналистки Игорь Овсянников, который заявил, что она манипулировала дочерью и незаконно вывезла ее из страны.

Отмечается, что 17-летний сын женщины Кирилл давно не поддерживает связь с матерью и сам принял решение жить с отцом. Также у бывших супругов есть 11-летняя дочь Арина, которую Овсянникова вывезла из России. Ранее Черемушкинский суд Москвы уже ограничил бывшую сотрудницу Первого канала в родительских правах, постановив, что девочка должна проживать с отцом, а не с матерью. Кроме того, журналистку обязали выплачивать алименты на обоих детей.

Экс-редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста вместе с дочерью после того, как в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии РФ. Известно, что сын журналистки и его отец дали показания против нее. Мать журналистки тоже дала показания, отметив, что ей стыдно за поступок дочери.

Напомним, 14 марта прошлого года Овсянникова ворвалась в эфир Первого канала с антивоенном плакатом. Позже против нее были заведены уголовные дела за дискредитацию армии РФ и фейки о ВС РФ. По последнему ее заочно приговорили к 8,5 года тюрьмы.