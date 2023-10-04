Марина Овсянникова получила в РФ 8,5 года тюрьмы: за что, где скрывается

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Марина Овсянникова

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову по делу о распространении фейков про российскую армию. Что об этом известно?

Овсянникова признана виновной по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС». Прокуратура просила назначить наказание в виде 9,5 года колонии.

«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщает прокуратура Москвы.

Суд также запретил Овсянниковой администрировать сайты в течение четырех лет после освобождения.

Что стало поводом для возбуждения дела против Овсянниковой

Основанием для уголовного дела стал пикет Марины Овсянниковой на Софийской набережной в Москве в июле 2022 года, куда она вышла с антивоенным плакатом, на котором были размещены фотографии погибших на Украине детей. Фото и видео с этой акции бывшая сотрудница Первого канала также опубликовала в своих социальных сетях.

Как установило следствие, на плакате содержалась «заведомо ложная информация о действиях военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации». По мнению прокурора, своими действиями Овсянникова намеревалась «способствовать нарастанию социальной напряженности и причинить вред интересам» государства.

Где находится Марина Овсянникова

Овсянникова находилась под домашним арестом с 11 августа 2022 года. Мера пресечения действовала до 9 октября, однако 1-го числа ее бывший муж сообщил, что она скрылась в неизвестном направлении вместе с их общей дочерью.

Овсянникова после побега из-под домашнего ареста заявила, что считает себя полностью невиновной в распространении фейков о Вооруженных силах России.

«С 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее», — сказала она.

МВД объявило журналистку в розыск, а 20 октября 2022 года суд заочно арестовал ее.

Позднее адвокат Дмитрий Захватов сообщил РИА Новости, что Марина Овсянникова выехала за пределы России и находится «под защитой одной из европейских стран».

Что еще известно о деятельности Марины Овсянниковой

Работая редактором на Первом канале, в марте 2022 года Марина Овсянникова во время прямого эфира новостей вышла за спиной ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом, заведомо перед этим опубликовав обращение в соцсетях.

Руководство канала по факту инцидента организовало проверку, по результатам которой журналистка была уволена. Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за несогласованную публичную акцию.

В июне 2022 года она рассказала, что отправилась на Украину, чтобы оказать помощь местному населению, однако граждане ее не приняли.

«Сделала ошибку, поехав на Украину. У меня были благие мысли, но там все восприняли не так», — отметила Овсянникова.

По словам журналистки, она «слабая женщина с кучей забот», которой пришлось устроиться на Первый канал работать, чтобы оплачивать несколько кредитов.

Позднее она уехала в Германию, где некоторое время работала внештатным корреспондентом Die Welt. По завершении контракта Овсянникова ушла из немецкого издания.

«Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился», — сообщила журналистка.

Летом 2022 года Овсянникова вернулась в Россию. В августе того же года ее оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

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