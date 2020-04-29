Сбербанк сообщил о 372 случаях заболевания COVID-19 у сотрудников

https://static.news.ru/photo/90f787f4-8af2-11ea-ac87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финдиректор Сбербанка Александр Морозов сообщил, что 372 сотрудника компании проходят лечение от коронавирусной инфекции.

У нас сейчас 372 случая в целом по группе Сбербанка, включая 294 случая в России, — отметил Морозов в ходе телефонной конференции.

Он подчеркнул, что только 10 случаев связаны с передачей COVID-19 от одного сотрудника к другому. Остальные случаи не связаны с работой, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, глава корпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что число заражений коронавирусом среди сотрудников Роскосмоса за сутки увеличилось на 31, достигнув 148.