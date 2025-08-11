Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Самый вкусный рецепт битых огурцов — остренько, свежо, почти без готовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой, но невероятно вкусный рецепт. Благодаря технике «битых» огурцов и острому маринаду закуска получается сочной, хрустящей и яркой на вкус. Готовится за 15 минут, съедается еще быстрее!

Понадобятся огурцы — 500 г; чеснок — 4 зубчика; чили — по вкусу; рисовый уксус — 2 столовые ложки; соевый соус — 2 столовые ложки; сахар — 2 чайные ложки; растительное масло — 2 столовые ложки; соль — по вкусу; кунжут — 2 чайные ложки; кинза — 1 пучок. Огурцы разрезать вдоль, слегка отбить скалкой и нарезать. Смешать с уксусом, соевым соусом, сахаром и солью, оставить на 10 минут. Добавить нарубленные чеснок, чили, кинзу, кунжут и масло. Перемешать — готово!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

