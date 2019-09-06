Самое большое в России здание школы построили в Москве на территории бывшего завода имени Лихачёва (ЗИЛ).
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил, что строительство полностью завершено и Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию, сообщает официальный
Учебное заведение рассчитано на 2500 человек. Площадь здания составила более 40 тысяч кв. м.
При школе откроется технопарк, где дети смогут углубленно изучать естественные и инженерные науки. На курсы при парке также смогут записаться ученики других школ.
Как ранее писал News.ru, российский Институт развития интернета включил в список школьных предметов, которые необходимы для подготовки квалифицированных специалистов в будущем, киберспорт, робототехнику и VR-архитектуру.