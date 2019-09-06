https://static.news.ru/photo/6c4ed720-d17c-11e9-9de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Самое большое в России здание школы построили в Москве на территории бывшего завода имени Лихачёва (ЗИЛ).

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин объявил, что строительство полностью завершено и Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию, сообщает официальный сайт московской мэрии.

Учебное заведение рассчитано на 2500 человек. Площадь здания составила более 40 тысяч кв. м.

При школе откроется технопарк, где дети смогут углубленно изучать естественные и инженерные науки. На курсы при парке также смогут записаться ученики других школ.

Как ранее писал News.ru, российский Институт развития интернета включил в список школьных предметов, которые необходимы для подготовки квалифицированных специалистов в будущем, киберспорт, робототехнику и VR-архитектуру.