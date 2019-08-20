https://static.news.ru/photo/c8b9fb6a-c3e0-11e9-8022-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих в нём фламинго. Недавно на свет появились ещё семь птенцов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, рядом с большим прудом теперь обитают 29 красных и 17 розовых фламинго. С наступлением холодов их переведут в специальный закрытый вольер.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, размножение фламинго в неволе − «достаточно трудоёмкий процесс», так как для комфортного проживания им необходимы «просторный вольер с водоёмом, а также сбалансированный рацион и отсутствие стресса».