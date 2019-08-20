Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих в нём фламинго. Недавно на свет появились ещё семь птенцов.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, рядом с большим прудом теперь обитают 29 красных и 17 розовых фламинго. С наступлением холодов их переведут в специальный закрытый вольер.
По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, размножение фламинго в неволе − «достаточно трудоёмкий процесс», так как для комфортного проживания им необходимы «просторный вольер с водоёмом, а также сбалансированный рацион и отсутствие стресса».
Акулова рассказала, что наблюдать за фламинго лучше всего во время кормлений. По её словам,