Samsung возобновил производство телевизоров в России Завод телевизоров Samsung в Калуге частично возобновил работу, но только на экспорт

Фото: Stefan Zeitz Photography/imago stock&people/Global Look Press

Завод «Самсунг Электроникс Рус Калуга», расположенный в индустриальном парке «Ворсино», возобновил в июне производство телевизоров, однако не в полном объеме, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на администрацию Калужской области. Произведенная продукция пойдет только на экспорт в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и в другие страны.

В настоящее время на предприятии занято 900 сотрудников. Возобновление производства планируется после традиционного летнего корпоративного отпуска сотрудников, — говорится в сообщении.

В марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России. В их числе оказались такие фирмы, как Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple и другие.

Ранее правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.