Самолёт с россиянами прибыл из Таиланда в Новосибирск

https://static.news.ru/photo/1f69cdde-9990-11ea-964a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вывозной рейс с гражданами России Пхукет — Бангкок — Владивосток — Новосибирск — Москва приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, самолёт сел в 11:36 по местному времени (07:36 мск).

Ранее Таиланд в четвёртый раз продлил временный запрет на прибытие международных пассажирских рейсов во все аэропорты страны. Теперь запрет будет действовать до 30 июня.

Как писал NEWS.ru, до 22 мая российские перевозчики вывезут россиян из 26 стран: Вьетнама, Молдавии, Китая, Таиланда, Индии, Испании, Соединённых Штатов, Турции, Маврикия, ЮАР, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении, Болгарии, Румынии, Азербайджана, Португалии, Франции, Таджикистана, Малайзии, Камбоджи, Танзании, а также с Мальты, Сейшел и Кипра.