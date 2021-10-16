Самолёт с патриархом Кириллом не может приземлиться в Орле

Воздушное судно, на борту которого находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не может приземлиться в Орле из-за погодных условий. Сильный туман не даёт самолёту опуститься на землю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских).

Погода препятствует приземлению его воздушного судна здесь, в Орле. Мы ожидаем его, [чтобы] закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию, — сказал представитель духовенства.

Патриарх Кирилл летит в Орёл, чтобы принять участие в чине освящения местного храма Казанской иконы Божией Матери. Митрополит отметил, что верующие будут молиться за успешное приземление патриарха.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия сумела выйти из перипетий ХХ века только благодаря особому покровительству Богоматери. Он отметил, что по всем законам страны не должно было быть. Как объяснил патриарх, вначале россияне сами взорвали собственную страну революцией, затем добивали её гражданской войной, потом сопротивлялись «нашествию иноплеменников — тех, что покорили всю Европу».