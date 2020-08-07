Самолёт не долетел до Мадрида из-за отказа украинца надеть маску

https://static.news.ru/photo/d065635e-d8bb-11ea-b442-fa163e074e61_660.jpg Фото: AirEuropa/facebook.com

Летевший с Канарских островов в Мадрид самолёт авиакомпании Air Europa совершил вынужденную посадку в Малаге (юг Испании). Командир судна пошёл на это из-за пассажира, который отказался надевать защитную маску.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE, виновником случившегося был гражданин Украины, причём, вероятно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В аэропорту Малаги мужчину ждали сотрудники гражданской гвардии. После инцидента воздушное судно продолжило полёт в испанскую столицу.

Испания стала одной из самых пострадавших от коронавирусной инфекции стран Европы. Число заражённых с начала эпидемии здесь составляет 309 855 человек, 28 500 из них скончались, 150 376 уже выздоровели. На Украине в общей сложности было выявлено 80 018 заболевших, более половины уже поправились, скончались 1879 пациентов.

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