Самолёт не долетел до Мадрида из-за отказа украинца надеть маску

Летевший с Канарских островов в Мадрид самолёт авиакомпании Air Europa совершил вынужденную посадку в Малаге (юг Испании). Командир судна пошёл на это из-за пассажира, который отказался надевать защитную маску.
Как
Испания стала одной из самых пострадавших от коронавирусной инфекции стран Европы. Число заражённых с начала эпидемии здесь составляет 309 855 человек, 28 500 из них скончались, 150 376 уже выздоровели. На Украине в общей сложности было выявлено 80 018 заболевших, более половины уже поправились, скончались 1879 пациентов.
Ранее NEWS.ru писал, что прибывающий в Шереметьево Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги.
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