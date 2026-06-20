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20 июня 2026 в 14:39

Сам не верил, что такую сочную свинину можно приготовить без духовки — вот в чем фишка

Фото: D-NEWS.ru
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Честно скажу: я был скептиком по поводу мяса с фруктами. Но этот рулет перевернул мое представление. Гости сначала сомневались, а потом просили добавки.

Ингредиенты

Свиная лопатка — 300 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, масло растительное — 2 ст. л., уксус 9% — 1 ст. л., куриное яйцо — 1 шт., чернослив — 50 г, соль — 1 ст. л., сахар — 1 ст. л., горчица зернистая — 1 ч. л., паприка — 1/2 ч. л., перец черный — 1/2 ч. л., лавровый лист — 2 шт., перец горошком — 5 шт., томатная паста — 1 ст. л., вода — 200 мл, зелень (укроп/петрушка) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я нарезаю мясо пластами толщиной в палец, отбиваю его через пленку, чтобы не разорвать, и натираю солью с паприкой и перцем. Тем временем чернослив заливаю кипятком на 5 минут, даю ему набухнуть. На сковороде обжариваю лук с морковью до золотистого цвета, добавляю измельченный чеснок.

Яйцо отвариваю вкрутую и мелко рублю. Теперь самое интересное: на отбитое мясо выкладываю слой обжаренных овощей, сверху — рубленое яйцо и чернослив.

Аккуратно сворачиваю все в плотный рулет, перевязываю ниткой, чтобы не развалился. Обжариваю рулет со всех сторон на сильном огне до корочки. Заливаю смесью воды, уксуса и томатной пасты, кладу лавровый лист и перец горошком, тушу под крышкой на медленном огне 40 минут. Готовый рулет вынимаю, даю постоять 10 минут, убираю нитки и нарезаю толстыми ломтями.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня лично поразило, как чернослив не перебивает вкус мяса, а дополняет его — баланс сладости и солености идеальный. Удалось добиться хрустящей корочки снаружи и мягкости внутри. Хранить советую в фольге — так рулет дольше остается сочным и не черствеет.

Проверено редакцией
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