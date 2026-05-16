Салат «Весенний бриз» — это не просто закуска, а настоящий ресторанный опыт дома. Вот как его готовлю

Салат «Весенний бриз» — это не просто закуска, а настоящий ресторанный опыт дома. Вот как его готовлю

Салат «Весенний бриз» — это неожиданное, но восхитительное сочетание хрустящих огурцов, сладкой кукурузы и крабовых палочек. Цитрусовая заправка на основе майонеза добавляет пикантность, а подача на листьях салата делает блюдо достойным даже праздничного стола.

Что понадобится

Кукуруза консервированная — 200 г, крабовые палочки — 200 г, помидоры черри — 150 г, огурцы — 2 шт., сыр твердый — 100 г, петрушка — 20 г, листья салата — 100 г, майонез — 3 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., лимонная цедра — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Кукурузу откидываю на сито, чтобы обсохла. Крабовые палочки нарезаю тонкими ломтиками, помидоры черри — четвертинками.

Огурцы режу кубиками, крупные предварительно очищаю от кожуры и семян. Сыр натираю на крупной терке, петрушку рублю.

Для заправки смешиваю майонез с лимонным соком и цедрой, солю и перчу. В миске соединяю все ингредиенты с соусом, перемешиваю.

На тарелку выкладываю листья салата, сверху — салат «Весенний бриз», украшаю петрушкой и подаю сразу.