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31 июля 2025 в 22:14

Салат с фасолью, помидорами и сыром — проще некуда, а вкус как в ресторане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат с фасолью, помидорами и сыром — находка для тех, кто устал от однообразия и хочет быстро приготовить яркое, сытное и полезное блюдо. В основе — красная фасоль, которая прекрасно сочетается со свежими овощами и ароматной зеленью. Маринованный лук и пикантная горчица делают вкус необычным и насыщенным. Такой салат отлично подойдет для обеда или ужина и не отнимет много времени, при этом порадует своей легкостью и яркостью.

Ингредиенты

  • Консервированная красная фасоль — 200 г
  • Помидоры — 240 г
  • Твердый сыр — 70 г
  • Желтый и красный сладкий перец — по 0,5 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Петрушка — 5 г
  • Укроп — 5 г
  • Чеснок — 5 г
  • Растительное масло (рафинированное) — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Горчица зернами — 1 ст. л.
  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.
  • Соль по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Слейте жидкость из фасоли, промойте под холодной водой и дайте обсохнуть. Тем временем вымойте и обсушите овощи и зелень.
  2. Удалите плодоножки у помидоров, нарежьте их на пластинки, затем на брусочки. Перец нарежьте аналогично. Мелко порубите укроп и петрушку.
  3. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами. Замаринуйте его в миске с водой, солью, сахаром и лимонным соком на 30 минут.
  4. Измельчите чеснок удобным способом.
  5. Натрите сыр на мелкой терке. В салатник выложите сначала лук, затем красный и желтый перец, сверху — помидоры. Посыпьте все сыром.
  6. В отдельной миске смешайте горчицу, лимонный сок, растительное масло, соль, чеснок и зелень. Заправьте салат полученным соусом и тщательно перемешайте.
  7. Подавайте салат в общей посуде или порционно, украсив зеленью по желанию.

Этот салат — идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно перекусить или разнообразить меню без сложной готовки. Его насыщенный вкус и свежесть не оставят равнодушными ни вас, ни ваших гостей.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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