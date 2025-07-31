Салат с фасолью, помидорами и сыром — проще некуда, а вкус как в ресторане

Этот салат с фасолью, помидорами и сыром — находка для тех, кто устал от однообразия и хочет быстро приготовить яркое, сытное и полезное блюдо. В основе — красная фасоль, которая прекрасно сочетается со свежими овощами и ароматной зеленью. Маринованный лук и пикантная горчица делают вкус необычным и насыщенным. Такой салат отлично подойдет для обеда или ужина и не отнимет много времени, при этом порадует своей легкостью и яркостью.

Ингредиенты

Консервированная красная фасоль — 200 г

Помидоры — 240 г

Твердый сыр — 70 г

Желтый и красный сладкий перец — по 0,5 шт.

Красный лук — 1 шт.

Петрушка — 5 г

Укроп — 5 г

Чеснок — 5 г

Растительное масло (рафинированное) — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Горчица зернами — 1 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Соль по вкусу

Пошаговый рецепт

Слейте жидкость из фасоли, промойте под холодной водой и дайте обсохнуть. Тем временем вымойте и обсушите овощи и зелень. Удалите плодоножки у помидоров, нарежьте их на пластинки, затем на брусочки. Перец нарежьте аналогично. Мелко порубите укроп и петрушку. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами. Замаринуйте его в миске с водой, солью, сахаром и лимонным соком на 30 минут. Измельчите чеснок удобным способом. Натрите сыр на мелкой терке. В салатник выложите сначала лук, затем красный и желтый перец, сверху — помидоры. Посыпьте все сыром. В отдельной миске смешайте горчицу, лимонный сок, растительное масло, соль, чеснок и зелень. Заправьте салат полученным соусом и тщательно перемешайте. Подавайте салат в общей посуде или порционно, украсив зеленью по желанию.

Этот салат — идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и вкусно перекусить или разнообразить меню без сложной готовки. Его насыщенный вкус и свежесть не оставят равнодушными ни вас, ни ваших гостей.

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