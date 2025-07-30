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30 июля 2025 в 09:30

Салат «Пиканта» с картофельной соломкой и курицей! Ну очень вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Пиканта» с картофельной соломкой, курицей и огурцами! Ну очень вкусный! Аппетитный, с нежной курицей, хрустящими овощами и неожиданной изюминкой — золотистой картошкой фри сверху!

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Куриная грудка (вареная) — 300 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Морковь (вареная) — 1 крупная
  • Лук маринованный — 1/2 шт.
  • Укроп — пучок
  • Майонез — 100 г
  • Картофель фри — 100 г (для украшения)
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Основа. Курицу нарежьте кубиками. Яйца и морковь натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. Лук нашинкуйте полукольцами и замаринуйте. Укроп мелко порубите
  2. Сборка. В глубоком салатнике смешайте все ингредиенты (кроме картофеля). Заправьте майонезом, посолите, поперчите. Дайте настояться 15 минут в холодильнике.
  3. Финал. Картофель фри обжарьте до хрустящего состояния. Непосредственно перед подачей выложите горячие хрустящие полоски сверху. Украсьте веточкой укропа.

Ранее мы готовили летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! Очень вкусно.

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картошка
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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