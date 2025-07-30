Салат «Пиканта» с картофельной соломкой и курицей! Ну очень вкусный

Салат «Пиканта» с картофельной соломкой и курицей! Ну очень вкусный

Салат «Пиканта» с картофельной соломкой, курицей и огурцами! Ну очень вкусный! Аппетитный, с нежной курицей, хрустящими овощами и неожиданной изюминкой — золотистой картошкой фри сверху!

Ингредиенты (на 4 порции)

Куриная грудка (вареная) — 300 г

Яйца — 4 шт.

Огурцы свежие — 2 шт.

Морковь (вареная) — 1 крупная

Лук маринованный — 1/2 шт.

Укроп — пучок

Майонез — 100 г

Картофель фри — 100 г (для украшения)

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Основа. Курицу нарежьте кубиками. Яйца и морковь натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. Лук нашинкуйте полукольцами и замаринуйте. Укроп мелко порубите Сборка. В глубоком салатнике смешайте все ингредиенты (кроме картофеля). Заправьте майонезом, посолите, поперчите. Дайте настояться 15 минут в холодильнике. Финал. Картофель фри обжарьте до хрустящего состояния. Непосредственно перед подачей выложите горячие хрустящие полоски сверху. Украсьте веточкой укропа.

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