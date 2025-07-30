Салат «Пиканта» с картофельной соломкой и курицей! Ну очень вкусный

Салат «Пиканта» с картофельной соломкой, курицей и огурцами! Ну очень вкусный! Аппетитный, с нежной курицей, хрустящими овощами и неожиданной изюминкой — золотистой картошкой фри сверху!
Ингредиенты (на 4 порции)
- Куриная грудка (вареная) — 300 г
- Яйца — 4 шт.
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Морковь (вареная) — 1 крупная
- Лук маринованный — 1/2 шт.
- Укроп — пучок
- Майонез — 100 г
- Картофель фри — 100 г (для украшения)
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Основа. Курицу нарежьте кубиками. Яйца и морковь натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. Лук нашинкуйте полукольцами и замаринуйте. Укроп мелко порубите
- Сборка. В глубоком салатнике смешайте все ингредиенты (кроме картофеля). Заправьте майонезом, посолите, поперчите. Дайте настояться 15 минут в холодильнике.
- Финал. Картофель фри обжарьте до хрустящего состояния. Непосредственно перед подачей выложите горячие хрустящие полоски сверху. Украсьте веточкой укропа.
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