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01 августа 2025 в 10:44

Салат, который удивляет, — собираем «Подсолнух» к праздничному столу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Подсолнух» — это не только вкусное, но и очень красивое блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Сочетание нежной курицы, ароматных грибов и хрустящих чипсов делает этот салат по-настоящему праздничным. Приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат всегда впечатляет.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 300 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • яйца — 7 шт.;
  • сыр — 150 г;
  • маслины — 1/2 банки;
  • чипсы — 1 упаковка;
  • майонез — 120 мл;
  • лук репчатый — 1 шт. (по желанию);
  • растительное масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриную грудку отварите, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте с луком до золотистого цвета.
  3. Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке.
  4. Сыр натрите на мелкой терке.
  5. Маслины нарежьте кружочками.
  6. На плоское блюдо выложите слоями: курица с майонезом, грибы с луком, яйца с майонезом, сыр.
  7. Украсьте маслинами в виде семечек подсолнуха.
  8. Перед подачей по краям салата вставьте чипсы, имитируя лепестки подсолнуха.

Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей. Такой вариант подачи сделает блюдо настоящим центром внимания на вашем столе.

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курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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