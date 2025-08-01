Салат, который удивляет, — собираем «Подсолнух» к праздничному столу

Салат «Подсолнух» — это не только вкусное, но и очень красивое блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Сочетание нежной курицы, ароматных грибов и хрустящих чипсов делает этот салат по-настоящему праздничным. Приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат всегда впечатляет.
Ингредиенты:
- куриная грудка — 300 г;
- шампиньоны — 300 г;
- яйца — 7 шт.;
- сыр — 150 г;
- маслины — 1/2 банки;
- чипсы — 1 упаковка;
- майонез — 120 мл;
- лук репчатый — 1 шт. (по желанию);
- растительное масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Куриную грудку отварите, остудите и нарежьте кубиками.
- Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте с луком до золотистого цвета.
- Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке.
- Сыр натрите на мелкой терке.
- Маслины нарежьте кружочками.
- На плоское блюдо выложите слоями: курица с майонезом, грибы с луком, яйца с майонезом, сыр.
- Украсьте маслинами в виде семечек подсолнуха.
- Перед подачей по краям салата вставьте чипсы, имитируя лепестки подсолнуха.
Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей. Такой вариант подачи сделает блюдо настоящим центром внимания на вашем столе.
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