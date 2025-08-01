Салат, который удивляет, — собираем «Подсолнух» к праздничному столу

Салат «Подсолнух» — это не только вкусное, но и очень красивое блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Сочетание нежной курицы, ароматных грибов и хрустящих чипсов делает этот салат по-настоящему праздничным. Приготовление не требует особых кулинарных навыков, а результат всегда впечатляет.

Ингредиенты:

куриная грудка — 300 г;

шампиньоны — 300 г;

яйца — 7 шт.;

сыр — 150 г;

маслины — 1/2 банки;

чипсы — 1 упаковка;

майонез — 120 мл;

лук репчатый — 1 шт. (по желанию);

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Куриную грудку отварите, остудите и нарежьте кубиками. Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте с луком до золотистого цвета. Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на мелкой терке. Маслины нарежьте кружочками. На плоское блюдо выложите слоями: курица с майонезом, грибы с луком, яйца с майонезом, сыр. Украсьте маслинами в виде семечек подсолнуха. Перед подачей по краям салата вставьте чипсы, имитируя лепестки подсолнуха.

Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей. Такой вариант подачи сделает блюдо настоящим центром внимания на вашем столе.

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