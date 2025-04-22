Салат «Генерал» со свеклой и говядиной! Очень простой и безумно вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Генерал» со свеклой и говядиной! Очень простой, безумно вкусный, сытный и яркий! Этот слоёный салат с говядиной, свёклой и сыром покорит вас сочетанием вкусов и презентабельным видом. Идеально для праздника или сытного ужина!

Ингредиенты

200 г отварной говядины (или курицы)

1 варёная свёкла

3 маринованных огурца

2 варёные моркови

4 варёных яйца

100 г твёрдого сыра

2 зубчика чеснока

Майонез (по вкусу)

Приготовление

1. Мясной слой. Мелко нарежьте мясо, смешайте с измельчённым чесноком и 1 ст. л. майонеза.

2. Остальные ингредиенты натрите на крупной тёрке (сыр, яйца, морковь, свёклу, огурец).

3. Сборка. Выкладывайте слоями, слегка промазывая майонезом: мясо → огурцы → сыр → яйца → морковь → свёкла.

4. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

Совет: для легкости замените майонез на греческий йогурт с горчицей. Попробуйте — это вкусно, сытно и эффектно!

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