Салат «Генерал» со свеклой и говядиной! Очень простой, безумно вкусный, сытный и яркий! Этот слоёный салат с говядиной, свёклой и сыром покорит вас сочетанием вкусов и презентабельным видом. Идеально для праздника или сытного ужина!

Ингредиенты

  • 200 г отварной говядины (или курицы)
  • 1 варёная свёкла
  • 3 маринованных огурца
  • 2 варёные моркови
  • 4 варёных яйца
  • 100 г твёрдого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • Майонез (по вкусу)

Приготовление

1. Мясной слой. Мелко нарежьте мясо, смешайте с измельчённым чесноком и 1 ст. л. майонеза.

2. Остальные ингредиенты натрите на крупной тёрке (сыр, яйца, морковь, свёклу, огурец).

3. Сборка. Выкладывайте слоями, слегка промазывая майонезом: мясо → огурцы → сыр → яйца → морковь → свёкла.

4. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

Совет: для легкости замените майонез на греческий йогурт с горчицей. Попробуйте — это вкусно, сытно и эффектно!

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