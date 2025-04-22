Салат «Генерал» со свеклой и говядиной! Очень простой, безумно вкусный, сытный и яркий! Этот слоёный салат с говядиной, свёклой и сыром покорит вас сочетанием вкусов и презентабельным видом. Идеально для праздника или сытного ужина!
Ингредиенты
- 200 г отварной говядины (или курицы)
- 1 варёная свёкла
- 3 маринованных огурца
- 2 варёные моркови
- 4 варёных яйца
- 100 г твёрдого сыра
- 2 зубчика чеснока
- Майонез (по вкусу)
Приготовление
1. Мясной слой. Мелко нарежьте мясо, смешайте с измельчённым чесноком и 1 ст. л. майонеза.
2. Остальные ингредиенты натрите на крупной тёрке (сыр, яйца, морковь, свёклу, огурец).
3. Сборка. Выкладывайте слоями, слегка промазывая майонезом: мясо → огурцы → сыр → яйца → морковь → свёкла.
4. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике.
Совет: для легкости замените майонез на греческий йогурт с горчицей. Попробуйте — это вкусно, сытно и эффектно!
Ранее мы делились рецептом обалденного салата за 5 минут. Картошка, селедка и три баночки из магазина!