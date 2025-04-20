Картошка, селедка и три баночки из магазина! Обалденный салат за 5 минут — просто и вкусно! Этот сытный салат — настоящая классика русской кухни! Сочетание нежной сельди, картофеля и хрустящих маринованных овощей создаёт идеальный баланс вкусов. Простое в приготовлении, но такое аппетитное блюдо станет хитом любого застолья.

Ингредиенты

  • Филе сельди — 300 г
  • Картофель отварной — 4 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Маринованные корнишоны — 1 банка
  • Маринованные шампиньоны — 1 банка
  • Зелёный горошек — 1 банка
  • Нерафинированное масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Картофель и сельдь нарежьте кубиками.

2. Добавьте тонкие полукольца лука, кубики огурцов и шампиньоны (целые или половинки).

3. Всыпьте горошек, посолите, поперчите и заправьте маслом. Аккуратно перемешайте.

Совет: подавайте охлаждённым, украсив зеленью. Отлично сочетается с чёрным хлебом!

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