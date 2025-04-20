Картошка, селедка и три баночки из магазина! Обалденный салат за 5 минут — просто и вкусно! Этот сытный салат — настоящая классика русской кухни! Сочетание нежной сельди, картофеля и хрустящих маринованных овощей создаёт идеальный баланс вкусов. Простое в приготовлении, но такое аппетитное блюдо станет хитом любого застолья.
Ингредиенты
- Филе сельди — 300 г
- Картофель отварной — 4 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Маринованные корнишоны — 1 банка
- Маринованные шампиньоны — 1 банка
- Зелёный горошек — 1 банка
- Нерафинированное масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
1. Картофель и сельдь нарежьте кубиками.
2. Добавьте тонкие полукольца лука, кубики огурцов и шампиньоны (целые или половинки).
3. Всыпьте горошек, посолите, поперчите и заправьте маслом. Аккуратно перемешайте.
Совет: подавайте охлаждённым, украсив зеленью. Отлично сочетается с чёрным хлебом!
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