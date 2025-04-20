Картошка, селедка и три баночки из магазина! Обалденный салат за 5 минут — просто и вкусно! Этот сытный салат — настоящая классика русской кухни! Сочетание нежной сельди, картофеля и хрустящих маринованных овощей создаёт идеальный баланс вкусов. Простое в приготовлении, но такое аппетитное блюдо станет хитом любого застолья.