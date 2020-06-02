Сайты объявлений смогут идентифицировать покупателей через госуслуги

Минкомсвязь объявила о проведении эксперимента по подключению агрегаторов к единой системе на портале госуслуг.
В рамках эксперимента с 1 июля сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Участие будет добровольным и продлится год.
Как
В Минкомсвязи также подчеркнули, что ведомство не будет иметь доступ к данным пользователей в сервисах объявлений.
Накануне глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил, как Единый федеральный информационный регистр сведений о населении России поможет упростить жизнь россиян. По его мнению, идентификационные данные могут устаревать, а затем при сравнении разных данных, новых и старых, возникает путаница. С введением единого регистра данные будут всегда актуальны.
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