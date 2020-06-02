Сайты объявлений смогут идентифицировать покупателей через госуслуги

https://static.news.ru/photo/84988b04-a4c7-11ea-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь объявила о проведении эксперимента по подключению агрегаторов к единой системе на портале госуслуг.

В рамках эксперимента с 1 июля сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие смогут подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Участие будет добровольным и продлится год.

Как пишет «Коммерсант», идентификация через ЕСИА должна помочь снизить уровень мошенничества на площадках и повысить уровень доверия к клиентам и продавцам.

В Минкомсвязи также подчеркнули, что ведомство не будет иметь доступ к данным пользователей в сервисах объявлений.

Накануне глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев сообщил, как Единый федеральный информационный регистр сведений о населении России поможет упростить жизнь россиян. По его мнению, идентификационные данные могут устаревать, а затем при сравнении разных данных, новых и старых, возникает путаница. С введением единого регистра данные будут всегда актуальны.