https://static.news.ru/photo/1253ba74-c0f1-11e9-a312-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский художник Никас Сафронов вернёт заказчику картины, которая пострадала из-за затопления соседкой его квартиры, деньги в размере 70 тысяч евро.

Пострадали 15 картин. Три восстанавливаются, две сложные, ещё одна — совсем не восстанавливается. Но если один человек согласился, что я ему сделаю дубль, то второй хочет взять деньги — 70 тысяч евро, которые он заплатил десять лет назад. Я пообещал вернуть, — рассказал РИА Новости Сафронов.

Ранее News.ru писал, что уникальные произведения искусства, в том числе ценные картины, пострадали в московской квартире российского художника Никаса Сафронова из-за потопа, устроенного соседкой. Женщина заявила, что знала о том, что топит художника, однако ограничилась вызовом аварийных служб, после чего легла спать.

Поведение соседки, затопившей квартиру, живописец назвал свиным хамством.