Сафронов отказался заключать сделку со следствием

https://static.news.ru/photo/1e6b9648-d0d0-11ea-896e-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от предложения следствия заключить сделку и раскрыть источники информации, с которыми работал как журналист.

Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет <...> Сафронов от этого предложения отказался, — рассказал ТАСС адвокат Иван Павлов.

Сафронова задержали в Москве 7 июля. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

В Роскосмосе утверждают, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб.

Ранее NEWS.ru, писал, что другой адвокат Сафронова, Евгений Смирнов, рассказал об отсутствии следственные действий в отношении его подзащитного. При этом ФСБ не отвечает на ходатайство с просьбой конкретизировать обвинение. Юрист также отметил, что сам факт возбуждения уголовного дела против Сафронова пока не обжалуется в соответствии с тактикой защиты.