Адвокат: ФСБ не проводит с Сафроновым новых следственных действий

https://static.news.ru/photo/8db9fbd2-cfec-11ea-80c4-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ФСБ пока не проводят никаких следственных действий с обвиняемым в госизмене советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым и не отвечают на просьбу уточнить обвинение. Об этом заявил его адвокат Евгений Смирнов.

Новых следственных действий с Сафроновым пока не проводится, он просто сидит в СИЗО. Ответ на наше ходатайство в ФСБ с просьбой конкретизировать нашему подзащитному обвинение пока не поступил, — сказал он ТАСС.

Юрист добавил, что сам факт возбуждения уголовного дела в отношении Смирнова пока не обжалуется. По его словам, это продиктовано тактикой защиты.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве, у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, прошли обыски. По версии следствия, он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематикой.

Ранее NEWs.ru писал, что, по сведениям российских СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Тот в 2010–2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, затем возглавлял Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке.