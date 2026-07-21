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21 июля 2026 в 16:12

С таким гарниром и мяса не надо: нужен пакет вешенок и 40 минут времени — рецепт от сердца отрываю

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется чего-то сытного и быстрого, не требующего долгого стояния у плиты, этот рецепт выручает. Вешенки в сметане на сковороде — это яркий вкус, простая технология и минимум грязной посуды. Идеальный ужин для буднего дня.

Ингредиенты

Вешенки — 500 г, лук репчатый — 1 шт., сметана — 200 г, сливки — 100 мл, мука — 1 ст. л., масло сливочное — 30 г, масло растительное — 2 ст. л., мускатный орех — щепотка, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала обжариваю лук до золотистого цвета на смеси сливочного и растительного масла — это основа вкуса. Тем временем крупные вешенки нарезаю, мелкие оставляю целиком. Добавляю их к луку и готовлю 20 минут, пока не выпарится вся жидкость и грибы не зарумянятся.

Отдельно обжариваю муку до орехового аромата, она не даст соусу свернуться. Затем добавляю к грибам сметану со сливками, муку и мускатный орех, томлю 5 минут, не доводя до кипения. Даю настояться под крышкой еще 5–7 минут — и можно подавать, посыпав свежей зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вешенки в сметане на сковороде — это не просто гарнир, а полноценный ужин. Особенно порадовала золотистая корочка: я не торопился и дал грибам как следует обжариться. Сливочный соус обволакивает каждый кусочек так, что добавка обеспечена. Единственный совет — не жадничайте со сметаной, чем жирнее, тем вкуснее.

Проверено редакцией
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