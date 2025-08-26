С этим трюком кабачки исчезают мгновенно — готовлю из них вкусную ПП-лапшу

Паста из кабачков — легкое и вкусное блюдо, которое отлично подойдет для обеда или ужина. Оно получается нежным, с приятной текстурой и насыщенным вкусом, а готовится всего за 20 минут.

Для приготовления понадобится 500 г кабачков, 3 куриных бедра, 6 шампиньонов, 6 помидоров черри, 2 ст. л. творожного сыра, 1 ст. л. оливкового масла, 3 зубчика чеснока, 70 мл воды, соль и перец по вкусу. Кабачки нарежьте тонкой соломкой, курицу обжарьте до золотистой корочки, добавьте грибы и чеснок. Затем выложите кабачки, влейте воду и тушите 5 минут. В конце добавьте творожный сыр и томаты, перемешайте и подавайте с тертым сыром.

Эта паста получается нежной, с легкой сливочной ноткой и пикантным вкусом чеснока. Ее можно дополнить зеленью, чили или пармезаном.

