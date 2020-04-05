РЖД отменит проходящие в Калининград через Белоруссию и Литву поезда

https://static.news.ru/photo/f8db7ac2-7735-11ea-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские железные дороги с 6 апреля временно отменяют поезда, курсирующие между городами РФ и Калининградом. Решение принято на основании письма руководителя управления Роспотребнадзора.

Речь идёт о поездах № 30/29 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург. Они следуют транзитом через территории Белоруссии и Литвы.

Отмечается, что для поезда № 30 Калининград-Москва, который отправится 5 апреля из Калининграда, будет изменён график курсирования.

6 апреля из Минска поезд отправится изменённым расписанием в 04:35 и прибудет в Москву в 15:23 в те же сутки, — говорится в сообщении РЖД.

Ранее на том же основании были отменены поезда № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург. При этом отмечалось, что поезд № 52 5 апреля проследует по маршруту Брест — Витебск.

Билеты можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в любое время.

По состоянию на 5 апреля в Белоруссии выявлено 562 заболевших коронавирусом, скончались 8 человек. В Литве подтверждено 811 диагнозов COVID-19, 11 пациентов скончались.

В России, по последним данным, зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек, писал NEWS.ru.