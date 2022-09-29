«Ряды зачистили»: правозащитники возмутились непопаданием в ОНК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России завершается одна из самых массовых ротаций членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые защищают права арестованных и осужденных, пишет «Коммерсант». Итоги кампании вызвали критику со стороны правозащитников, которые отмечают «беспрецедентное» количество представителей силовых ведомств в составах ОНК.

Так, член ОНК Москвы Ева Меркачева обратила внимание, что в столичную комиссию не прошел основатель института ОНК в России Валерий Борщев и член СПЧ Игорь Каляпин, а также вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Кроме того, из ОНК Москвы убрали всех журналистов, а в других регионах, где прошла ротация ОНК, в комиссии вошли «силовики, покрывавшие пытки».

Действующий член ОНК Москвы Георгий Иванов предположил, что ряды комиссий "зачистили", включив лояльных людей, и это может осложнить доступ наблюдателей к задержанным и арестованным по громким политическим делам. Еще один источник в столичной ОНК отметил, что в комиссию вошли члены предыдущих созывов, которые никогда не посещали задержанных и арестованных.

Зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в свою очередь предположил, что ротацию критикуют исключительно те, кто не попал в состав ОНК. По его словам, ранее выдвижение в ОНК могло происходить с нарушениями или же кандидатом мог стать глава организации-иноагента, что в нынешней ситуации недопустимо.

Ранее Иван Мельников заявил, что ОНК не справляются с контролем ситуаций в СИЗО и колониях, поскольку сильных и независимых наблюдателей уже давно не пускают в систему общественного контроля. Именно по этой причине в СИЗО и тюрьмах продолжают ухудшаться условия содержания подозреваемых и заключенных, а также не заканчиваются пытки, отметил правозащитник. Он подчеркнул, что у ОНК становится все меньше полномочий, так как в стране принимаются законы не в пользу наблюдателей, а в пользу структуры ФСИН.