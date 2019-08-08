https://static.news.ru/photo/a42319c2-b9c1-11e9-90f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Организации Объединённых Наций составили список действий, которые придутся по силам каждому и будут способствовать глобальным изменениям во всём мире: ликвидации нищеты и голода, сохранению океанов и экосистем суши, обеспечению гендерного равенства и экономическому росту.

Устойчивого развития планеты удастся достичь, только если каждый из нас проанализирует и изменит своё повседневное поведение, — говорится в руководстве, размещённом на сайте ООН.

В пособии по спасению мира говорится, например, что бытовую технику нужно подключать к удлинителю и выключать его полностью, когда приборы не используются, — так будет экономиться электричество. Счета нужно оплачивать по Интернету и перестать пользоваться квитанциями ради экономии бумаги. Продукты предлагается покупать у экологически ответственных компаний, а с автомобиля нужно пересесть на общественный транспорт, а ещё лучше — на велосипед. Диванным активистам посоветовали распространять в соцсетях сообщения о правах женщин и изменении климата.

Второй и третий уровни спасения мира потребуют чуть больших усилий, но тоже вполне выполнимы. Эксперты советуют стирать только при полностью заполненном барабане машины, вместо ванны принимать 5–10-минутный душ. А также — отдать предпочтение овощам и фруктам вместо мяса, так как на их производство уходит меньше ресурсов. Не покупать больше продуктов, чем нужно, и не выбрасывать пищу. Будущим спасителям мира рекомендуют использовать многоразовую посуду, отказаться от пластиковых пакетов и отдавать ненужные вещи нуждающимся.

Как писал News.ru, сотрудники Института мировых природных ресурсов заявили, что практически четверть населения планеты испытывает острый недостаток в воде. Авторы доклада сопоставили объём воды, имеющийся в запасе у разных стран, с его количеством, которое используется в различных сферах жизнедеятельности, таких как нужды промышленности, животноводство и другие. Выяснилось, что в 17 странах сельское хозяйство, промышленность и муниципалитеты используют в среднем до 80% доступной ежегодно для экономических и бытовых нужд воды.