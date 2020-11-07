Руководство Минздрава прибудет в Петербург из-за ухудшения ситуации с COVID

https://static.news.ru/photo/23bde6a8-21a4-11eb-8c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Представители руководства Министерства здравоохранения России прибудут в Санкт-Петербург для организационной поддержки в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева в воскресенье прибудут в Санкт-Петербург для оказания организационно-методической поддержки властям города в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Помощь в Петербург направлена по указанию министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ранее губернатор города Александр Беглов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Санкт-Петербург перешёл рубеж в 900 случаев коронавируса в день, всего с начала пандемии заболели около 64 тысяч человек.

Также градоначальник сообщил, что если люди не будут соблюдать требования, то придётся вводить жёсткие ограничения.

По данным на 8 ноября, российские врачи за прошедшие сутки выявили 20 498 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 774 334 заболевших. Темп прироста составляет 1,2%, писал NEWS.ru.