Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ

https://static.news.ru/photo/c4d3dc76-a276-11ea-9f90-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Xinhua/Global Look Press

Решение США о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) принимается не вовремя, считают в Европе.

Как сообщает ТАСС, в совместном заявлении председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали Вашингтон пересмотреть своё решение перед лицом глобальной угрозы пандемии коронавируса.

Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы настоятельно призываем США пересмотреть своё объявленное решение, — цитирует заявление агентство.

Европейские чиновники добавили, сейчас самое время для расширения сотрудничества и выработки общих решений.

Как писал NEWS.ru, США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят выделяемые ей средства (примерно $450 млн в год) другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения.