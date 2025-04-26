Розы «флорибунда» покоряют обильным и непрерывным цветением с июня до осени. Пышные кисти из 5–10 бутонов создают эффект живого букета. Кусты неприхотливы и морозоустойчивы. Но помните, именно весенний уход за розами «флорибунда» — залог красивого цветения все лето.
Садоводы выделяют несколько правил для успешной бутонизации, включая правила обрезки и формирования кустов по весне. Вот что нужно:
- Делаем санитарную обрезку — удаляем все почерневшие и сухие побеги до здоровой древесины.
- Формируем куст — оставляем 3–5 сильных стеблей, укорачивая их до 30–40 см.
- Подкармливаем «витаминным коктейлем» — азот + калий + фосфор (1:1:2).
- Мульчируем перегноем — слой 5 см защитит корни и даст питание.
Профессионалы также рекомендуют опрыскать кусты раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды) — это пробудит спящие почки!
Уже через 2 недели после такого ухода ваши розы тронутся в рост, а к лету превратятся в цветущие шары.
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