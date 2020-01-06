Ярмарка на Красной площади в этом году стала больше. Здесь работают 63 домика, которые предлагают посетителям новогодние сувениры, традиционные угощения разных стран мира. Гости ГУМ-ярмарки смогут прокатиться на каруселях, посмотреть новогоднее шоу, а также встретить персонажей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» — Степашку, Хрюшу, Каркушу и Филю. Ярмарка растянулась от Исторического музея до улицы Ильинки и будет работать до 1 марта. NEWS.ru собрал яркие фото предновогодних гуляний в центре Москвы.