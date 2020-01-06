Праздничная литургия по случаю Рождества прошла в православных храмах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Сергей Пятаков/РИА Новости

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Максим Блинов/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре

Сергей Пятаков/РИА Новости

Актриса Елена Степаненко (в центре)

Валерий Шарифулин/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Михаил Терещенко/ТАСС

Сергей Пятаков/РИА Новости

Максим Блинов/РИА Новости

Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов

Сергей Пятаков/РИА Новости

Максим Блинов/РИА Новости

Валерий Шарифулин/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Максим Блинов/РИА Новости

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