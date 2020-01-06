Праздничная литургия по случаю Рождества прошла в православных храмах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил богослужение в храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Сергей Пятаков/РИА Новости
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Максим Блинов/РИА Новости
Дмитрий Медведев
Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре
Сергей Пятаков/РИА Новости
Актриса Елена Степаненко (в центре)
Валерий Шарифулин/ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Михаил Терещенко/ТАСС
Сергей Пятаков/РИА Новости
Максим Блинов/РИА Новости
Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов
Сергей Пятаков/РИА Новости
Максим Блинов/РИА Новости
Валерий Шарифулин/ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Максим Блинов/РИА Новости
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