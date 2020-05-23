Росздравнадзор: проверка аппаратов ИВЛ после пожаров продолжается

https://static.news.ru/photo/cc83a0bc-9cd8-11ea-8902-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Проверка аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) после пожаров в лечебных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга до сих пор продолжается. Делать выводы пока рано, считают в Росздравнадзоре.

По предварительным данным, испытания не выявили сбоев в работе систем ИВЛ.

Росздравнадзор ещё продолжает проверку, в том числе и технические испытания, ИВЛ «Авента-М». Поэтому делать какие-либо выводы ещё преждевременно, — цитирует ведомство РИА Новости.

Проверки проводятся в разных режимах работы с максимальными нагрузками. Сейчас выясняется, что привело к возгоранию оборудования. Пока основной остаётся версия короткого замыкания.

9 и 12 мая 2020 года в больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли пожары. Жертвами стали семь пациентов. После ЧП Росздравнадзор временно запретил использование аппаратов «Авента-М» производства предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии», собранных с 1 апреля 2020-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Уральский приборостроительный завод, на котором собирали аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», загоревшиеся впоследствии в нескольких больницах, нанял адвокатов. На сайте госзакупок 18 мая появилась заявка на 60 млн рублей, из которых 7,5 млн рублей предприятие готово было выплатить исполнителю уже в течение ближайших дней.