Рост случаев COVID-19 мобилизовал Роспотребнадзор

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Система Роспотребнадзора мобилизована и перешла на круглосуточный режим работы из-за роста случаев заражения коронавирусом в России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передаёт ТАСС.

Система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью, мы переходим в круглосуточный режим работы и делаем всё для того, чтобы обеспечить эпидблагополучие на территории РФ, — сказала она.

Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас крайне напряжённая. По её словам, Россия не допустила появления третьей волны заболеваемости, когда практически все страны Северного полушария страдали от происходящего. Однако сейчас государство столкнулось с обратной ситуацией.

Максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах, это 18–29 лет и 30–49 лет. Активное трудоспособное население, имеющее большое количество коммуникаций, и, к сожалению, в последнее время это совершенно очевидно, напрочь пренебрегающее исполнением тех требований, которые мы прописывали в течение последних полутора лет, — подчеркнула она.

Глава ведомства отметила, что общий рост заболеваемости в стране идёт в основном за счёт Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга — доля этих регионов в количестве новых случаев составляет 60%. Она добавила, что циркуляция индийского штамма в стране в последнее время значительно выросла, но путь передачи вируса остался воздушно-капельным. Соответственно, все введённые правила по борьбе с распространением заболевания остаются актуальными.

Ранее на совещании у премьера Михаила Мишустина мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стремительно ухудшается. При этом он заметил, что динамика распространения коронавируса в столице неожиданная, так как более 60% имеют иммунитет. Собянин предположил, что ухудшение эпидобстановки может быть связано с появлением новых штаммов COVID-19.