Рост рейтинга Путина объяснили во ВЦИОМ

https://static.news.ru/photo/7d317416-7853-11ea-a869-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне увидели вовлеченность президента РФ Владимира Путина в ситуацию с распространением коронавируса. Именно поэтому вырос его рейтинг после двух обращений к жителям страны.

Такое мнение в интервью радиостанции «Комсомольская правда» высказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, россияне увидели руководителя, который «не отсиживается где-то далеко на уютной вилле», а управляет ситуацией.

В такие тяжёлые времена популярность каждого проходит испытания. По итогам этих двух обращений мы можем сказать — да, это испытание пройдено, — отметил Федоров.

Он добавил, что Владимир Путин остаётся самым популярным человеком в стране, кому доверяют.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВЦИОМ провёл опрос россиян после телеобращения президента РФ Владимира Путина 2 апреля в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Президент значительно укрепил свои рейтинговые позиции. Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72% (+6,3%). Уровень доверия также вырос и составил 74% (+3%).